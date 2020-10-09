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09.10.2020 - 10:11 | | AA

Almanya'da son 24 saatte 11 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da son 24 saatte 4 bin 516 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Almanya'da son 24 saatte 11 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 516 arttığı, vaka sayısının 314 bin 660'a çıktığı bildirildi. 

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 589'a yükseldiği belirtildi. 

Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 271 bin 800 olduğu kaydedildi.

 

 

 

Usta ile çırak kavgasını film izler gibi izledilerKahramanmaraş'ta bir fırında çalışan usta ile çırak arasında kavga çıktı. Fırının önünde yumruk yumruğa birbirine giren usta ve çırağın kavgasını, kafede oturanlar ise tepki vermeyip, film gibi izledi.
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