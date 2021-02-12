12.02.2021 - 19:47 | | AA
Almanya’da son 24 saatte 556 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 860 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 320 bin oldu.
Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 860 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 320 bin oldu. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 556 artarak 64 bin 191’e çıktı. Salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türklerin sayısı ise 1556 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 2 milyon 557 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 254 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.