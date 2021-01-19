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19.01.2021 - 10:34 | | AA

Almanya'da son 24 saatte 989 kişi koronavirüsten öldü

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 11 bin 369 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu ve 989 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da son 24 saatte 989 kişi koronavirüsten öldü

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 369 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 52 bin 28'e yükseldi. Son 24 saatte 989 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 47 bin 622'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 5 bin olduğu, bunlardan 2 bin 869'nun entübe edildiği aktarıldı.

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 145 bin kişiye korona aşısı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada bazı eyaletlerden verilerin sisteme tam olarak girilmediği, bu nedenle gün içinde rakamların güncellenebileceği ifade edildi.

 

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