Almanya'da tren vagonunda bomba bulundu

Köln polisinden yapılan açıklamaya göre, Köln-Deutzerfeld tren servis noktasında cuma gecesi temizlik görevlilerince bulunan şüpheli nesnenin, kutu içine hazırlanmış el yapımı bomba olduğu belirtildi.
Polis tarafından olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekilirken, başka bomba olması ihtimaline karşı kokuya duyarlı polis köpekleriyle vagonda ve çevrede bomba araması yapıldı.
Güvenli alan sağlandıktan sonra bomba imha ekiplerince, vagonda bulunan bomba etkisiz hale getirildi.
Tren servis alanında park eden diğer 27 trenin tamamında halen detaylı bomba aramasının sürdüğü kaydedildi.
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