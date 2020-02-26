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26.02.2020 - 00:58 | | AA

Almanya'da yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ile Baden Württemberg eyaletlerinde tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 17'ye yükseldi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi

 

Federal Sağlık Bakanlığı, testleri pozitif çıkanların yanı sıra şüpheli vakaların da arttığı Kovid-19 nedeniyle ülkede henüz ölüm vakasının olmadığını açıkladı.

Mönchengladbach yakınlarındaki Erkelenz beldesinde virüs tespit edilen 47 yaşındaki bir erkek Düsseldorf'taki Üniversite Kliniğinde tedavi altına alındı. Hastanın 46 yaşındaki eşi ile bir yakınının da şüpheli vaka olarak karantinaya alındığı ve testlerinin sürdüğü belirtildi.

Göppingen'de yaşayan 25 yaşındaki bir kişiye ise İtalya'nın Milan kenti ziyaretinde virüs bulaştığı, yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Baden-Württemberg Sağlık Bakanlığı, 25 yaşındaki hastanın bir klinikte karantinaya alınarak tedavisine başlandığını bildirdi.

Tespit edilenlerin, söz konusu iki eyaletteki ilk vakalar olduğu belirtildi.

Köln'de 1 Mart'ta yapılması planlanan ve Türkiye'den çok sayıda firmanın da katılacağı Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse), Kovid-19 salgını tehlikesi nedeniyle iptal edilmişti.

İstanbul'da şiddetli lodosİstanbul'da lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluşuyor. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara böyle yansıdı.
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