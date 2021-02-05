MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya'dan, Avrupalı 3 diplomatın Rusya'da "istenmeyen kişi" ilan edilmesine tepki
ABONE OL
05.02.2021 - 22:21 | | AA

Almanya'dan, Avrupalı 3 diplomatın Rusya'da "istenmeyen kişi" ilan edilmesine tepki

Almanya, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç'in büyükelçiliklerinden 3 diplomatın Rusya’da "istenmeyen kişi" ilan edilmesine tepki gösterdi.

Almanya'dan, Avrupalı 3 diplomatın Rusya'da "istenmeyen kişi" ilan edilmesine tepki

 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin diplomatlarının sınır dışı edilmesi kararının hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını ve bu durumun ilişkilere daha fazla zarar verdiğini belirtti. 

Söz konusu Alman diplomatın Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yasal yollarla, gelişmeler hakkında yerinde bilgi edinme görevini yerine getirdiğini belirten Maas, "Rusya Federasyonu bu adımı tekrar gözden geçirmezse, bu, cevapsız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

12 kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı

12 kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Ordu'da korkutan yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

Ordu'da korkutan yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet