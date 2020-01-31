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31.01.2020 - 00:06 | | AA

Almanya'dan Esed rejiminin İdlib saldırılarına kınama

Almanya, Esed rejiminin İdlib'de sivillere yönelik hava ve kara saldırılarını kınadı.

Almanya'dan Esed rejiminin İdlib saldırılarına kınama

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet olarak sivillere ve altyapıya yönelik saldırıları kınıyor ve Suriye rejimi ile müttefiklerini sivillerin korunmasını garanti etmeye ve uluslararası hukuka uymaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, acil bir ateşkes ile özellikle yerlerinden edilmiş ve zor durumda olanlara insani yardım ulaştırılmasına imkan tanınması istendi.

"Bu konuyu düzenli olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşıyacağız." ifadesine yer verilen açıklamada, Suriye'deki ihtilafın ancak siyasi çözüm çerçevesinde ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca çözülebileceği vurgulandı.

Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırına yaptığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmiş, 37 sivil yaralanmıştı.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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