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13.09.2020 - 16:51 | | DHA

Almanya’dan gelinliğiyle Antalya uçağına bindi

Almanya’nın Hannover kentinde düğün yapan Damla ve Osman Bayram çifti düğün salonundan balayı için direkt havalimanına gitti. Almanya’nın Hannover kentinde yaşayan Damla Bayram, “Uçağa gelinlikle binme hayalim vardı, onu gerçekleştirdim. Ama bu kıyafet ile zormuş tavsiye etmem “dedi.

Almanya’dan gelinliğiyle Antalya uçağına bindi

Hamburg'da evlenen Damla Bayram, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) duygularını aktardı. Bayram, “Biz bu gece Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaleti Hamburg kentinde düğün yaptık. Saat 12'de düğün çıkışı, salondan direkt havalimanına gittik. Bu şekilde geldik. Güzel bir anı olsun diye. Uçakta bu şeklide zor oldu. Ama sağ olsunlar çok yardımcı oldular” dedi.

 

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