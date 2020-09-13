Almanya’dan gelinliğiyle Antalya uçağına bindi

Hamburg'da evlenen Damla Bayram, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) duygularını aktardı. Bayram, “Biz bu gece Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaleti Hamburg kentinde düğün yaptık. Saat 12'de düğün çıkışı, salondan direkt havalimanına gittik. Bu şekilde geldik. Güzel bir anı olsun diye. Uçakta bu şeklide zor oldu. Ama sağ olsunlar çok yardımcı oldular” dedi.