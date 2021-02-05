Almanya'dan Libya'daki geçici yönetime destek

Heiko Maas, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Libya'da yeni bir birlik hükümeti üzerinde anlaşma, barışa giden yolda bir mihenk taşıdır." ifadesini kullandı.

Maas, bundan sonra Libya ve ülke dışındaki tüm aktörlerin, seçimlerin hazırlanmasına yönelik süreç ile ateşkesin uygulanmasını desteklemeleri gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Maas, ülkesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) çerçevesinde sürdürülebilir bir istikrar ve barış için sarf edilen çabaları tüm gücüyle desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

BM öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesi belirlenmiş, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.