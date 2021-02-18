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18.02.2021 - 16:09 | | AA

Almanya'dan salgınlara karşı Yapay Zeka Merkezi

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), salgınlara yönelik olarak Yapay Zeka Merkezi kurdu.

Almanya'dan salgınlara karşı Yapay Zeka Merkezi

RKI Başkanı Lothar Wieler, ekonomi gazetesi Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, Brandenburg eyaletinin Wildau kentinde geçen ay inşaatına başlanan Yapay Zeka Merkezi'nin, birkaç ay içinde kullanıma hazır hale geleceğini bildirdi.

Amaçlarının, halk sağlığı araştırmaları için büyük veri kaynaklarını yapay zeka tabanlı teknolojilerle kullanılabilir hale getirmek olduğunu belirten Wieler, söz konusu merkezle RKI'nın, salgınları daha kapsamlı bir şekilde analiz etmek, hastalıkların zorluklarını daha iyi hesaplamak ve erken uyarı sistemleri geliştirmek istediğini aktardı.

RKI'nın, laboratuvarlarda topladığı verileri diğer veri kaynaklarıyla (hava durumu raporları, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarındaki raporlar veya Federal İstatistik Dairesi gibi) ilişkilendireceğini bildiren Wieler, "Bu şekilde, virüsler hakkında daha önce bilmediğimiz durumları öğrenebiliriz. Örneğin, yeni mutasyonlar söz konusu olduğunda ne kadar tehlikeli olduklarını çok daha hızlı hesaplamak mümkün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Wieler, merkezde ilk başta 101 veri bilimcisi istihdam edeceklerini ve Wildau Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapacaklarını aktardı.

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