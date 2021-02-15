15.02.2021 - 15:23 | | AA
Almanya'dan, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için açıklama: Terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamaz
Almanya, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileyerek, terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını bildirdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Ailelere derinden başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
Silahlı ihtilaflarda kesinlikle uluslararası insan hakları hukukuna riayet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Sasse, "Terörün hiçbir şekilde, hiçbir meşru gerekçesi olamaz." dedi.
Gara'da 13 şehit! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Pençe Kartal-2 Harekatına ilişkin Erdoğan, 'İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi.' ifadelerini kullandı. 'Batı ister anlasın, ister anlamasın. ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik' diyen Erdoğan, 'Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi yanındasınız, arkasındasınız' dedi.