MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya'dan, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için açıklama: Terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamaz
ABONE OL
15.02.2021 - 15:23 | | AA

Almanya'dan, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için açıklama: Terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamaz

Almanya, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileyerek, terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını bildirdi.

Almanya'dan, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için açıklama: Terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamaz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Ailelere derinden başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Silahlı ihtilaflarda kesinlikle uluslararası insan hakları hukukuna riayet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Sasse, "Terörün hiçbir şekilde, hiçbir meşru gerekçesi olamaz." dedi.

 

Gara'da 13 şehit! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Pençe Kartal-2 Harekatına ilişkin Erdoğan, 'İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi.' ifadelerini kullandı. 'Batı ister anlasın, ister anlamasın. ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik' diyen Erdoğan, 'Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi yanındasınız, arkasındasınız' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... 40 ilde terör operasyonu! 718 kişi yakalandı

Son dakika... 40 ilde terör operasyonu! 718 kişi yakalandı

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet