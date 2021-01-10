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10.01.2021 - 23:05 | | AA

Almanya'ya göre İsrail-Filistin meselesinde Biden yeni bir fırsat

lmanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'de hükümet değişiminin, İsrailliler ve Filistinliler arasında ara bulucu olarak yeniden daha güçlü bir rol üstlenme fırsatı sunduğunu söyledi.

Almanya'ya göre İsrail-Filistin meselesinde Biden yeni bir fırsat

 

Maas, Kahire'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, Fransa, Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla İsrail ve Filistin ilişkilerini görüşeceklerini söyledi. 

Bunu yakında yeni ABD yönetimiyle konuşmak istediklerini aktaran Maas, "Washington'daki hükümet değişikliği, ABD'nin İsrailliler ve Filistinliler arasında ciddi ve güçlü bir ara bulucu olarak yeniden daha güçlü bir rol üstlenme fırsatı sunuyor." ifadesini kullandı. 

"BARIŞ PERSPEKTİFİNİN KORUNMASINA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ" 

Maas, Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün'ün her iki tarafla ve aynı zamanda önemli uluslararası ortaklarla yakın ilişkileri bulunduğunu vurgulayarak, "İki devletli çözümün, çatışmaya en iyi çözüm olmaya devam ettiği tavrında birleştik. Hep beraber bu barış perspektifinin korunmasına ve yeniden hayatla doldurulmasına yardımcı olmak istiyoruz." dedi. 

Orta Doğu barış sürecinde ortaya çıkan dinamiğin korunması gerektiğine işaret eden Maas, iki taraftan da somut teklifler olmaması durumunda son aylardaki olumlu gelişmelerin durabileceği uyarısında bulundu.

Rize'de örtü yangınıRize'nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.
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