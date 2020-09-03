Altı ay sonra ilk kez açıldı!

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, mart ayında uluslararası uçuşlara kapatılan havalimanının bugünden itibaren Kanada, Avustralya, Tayland, Kamboçya, Pakistan, Yunanistan, Danimarka ve İsveç'in olduğu 8 ülkeden uçuşlara açıldığı duyuruldu.

Kararın ardından Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'den havalanan Air China uçağı bu sabah Pekin'e ulaştı.

Yeni uygulama kapsamında havalimanına yolcu kabulü ilk başta günde yaklaşık 500 yolcu ile sınırlandırılacak, yolculara varışta test yapıldıktan sonra iki hafta karantinada tutulacak.

Pekin yönetimi 28 Mart'ta aldığı kararla Pekin'e gelen uluslararası uçuşların başka havalimanlarına sevk edilmesi talimatı vermişti.

28 Mart'ta alınan kararla Çin vizesi ve oturum izni olan yabancıların ülkeye girişi, diplomatik personel ile Çin'in acil ihtiyaç duyduğu bilim, teknoloji ve acil yardım alanlarında çalışan personel haricinde durdurulmuştu.

Çin Dışişleri 10 Ağustos'ta 36 Avrupa ülkesinden, 27 Ağustos'ta ise 13 Asya-Pasifik ülkesinden vize ve oturum izni sahibi yabancıların ülkeye dönüşüne izin verileceğini açıklamıştı.

SON 24 SAATTE 11 YENİ VAKA



Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 85 bin 77'ye çıktı.

Çin'de iki haftadır yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, virüs bulaşan 80 bin 251 kişi de iyileşti.