Altın eyalet katili:40 yıl sonra ömür boyu hapis

50’den fazla kişiye tecavüz ve 120’den fazla soygundan da sorumlu tutulan DeAngelo’nun savcılıkla anlaşmaya vardığı ve idam cezasına çarptırılmaması koşuluyla tüm suçlamaları kabul ettiği belirtildi. DeAngelo’nun 1970’li ve 80’li yıllarda işlediği suçlar nedeniyle ağustosta ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. DeAngelo’nun tüm suçlamaları kabul ettiği önceki günkü duruşma, mağdurların ve ailelerin de katılabilmesi için Sacramento Üniversitesi’nin 2000 kişilik balo salonunda yapıldı. 1979’da hırsızlık suçundan polis memurluğundan ihraç edilen DeAngelo, Vietnam gazisi. Öldürdüğü kişilerin yaşları ise 12 ila 41 arasında değişiyor.