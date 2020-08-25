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25.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘Altın’ tesadüf

İsrail’de bir kentsel dönüşüm çalışmasında tesadüfen, İslam Devleti’nin yönetimini ve halifeliği 500 yıldan daha uzun bir süre elinde tutan Müslüman Arap hanedanı Abbasiler dönemine ait çiviyle toprağa sabitlenmiş bir kapta 425 adet saf altın sikke buldu

‘Altın’ tesadüf

İsrail’in 6 idari bölgesinden biri olan Merkez Bölge’de yapılan bir kentsel dönüşüm çalışması sırasında gençler, altın hazine buldu. Kazı alanında gönüllü çalışan gençler, 1000 yıldan uzun bir süredir toprağın altında bulunan kil bir kapta 425 adet saf altın sikkeyi ortaya çıkardı. Yeni bir mahallenin inşa edilmesinin planlandığı Merkez Bölge’de bir kazıda gönüllü olarak çalışan gençler tarafından tesadüf eseri keşfedilen sikkelerin 9’uncu yüzyıl Abbasi Halifeliği dönemine ait olduğu belirtildi. Kazıyı yöneten Liat Nadav-Ziv, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bin yüz yıl önce bu hazineyi gömen kişi onu almak için geri dönmeyi planlıyordu. Çünkü kil kabı hareket etmemesi için bir çiviyle toprağa sabitlemiş, ancak ona neyin engel olduğuna dair sadece tahmin yürütebiliriz” dedi.

24 ayar saf altın

845 gram ağırlığındaki 425 adet 24 ayar saf altın sikkenin o dönem için önemli bir para miktarı olduğunu belirten Eski Eserler İdaresi’nden madeni para uzmanı Robert Kool, “Örneğin, böyle bir meblağ ile bir kişi, o günlerde Mısır’ın zengin başkenti Fustat’ın en iyi mahallelerinden birinde lüks bir ev satın alabilirdi” diye konuştu. Öte yandan araştırmacılar, hazinenin bulunduğu bölgede o esnada ev tipi atölyelerin bulunduğunu belirterek altınların sahibinin kim olduğunun gizemini koruduğunu söyledi.

‘Altın’ tesadüf

YAPRAK SANMIŞ

Hazineyi bulan gönüllülerden Oz Cohen, o anları şöyle aktardı: “Toprağı kazdım ve çamurun altında çok ince parıldayan yapraklar gördüğümü sandım. Tekrar baktığımda ise onların altın para olduğunu far ettim. Böyle özel bir antik hazineyi bulmak gerçekten heyecan verici.” 

 

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