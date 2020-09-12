Amazon kabilesi ok ile vurdu

2019’da popülist Jair Bolsonaro’nun iktidara gelmesinden sonra tüm yerli gruplar gibi toprakları tehdit altına giren ve dış dünyayla bağlantısı olmayan Cautario Nehri kabilesi üyelerinin, aralarında Franciscato’nun da bulunduğu ziyaretçileri “düşman” sandığı tahmin ediliyor. Kabile üyelerinin ok atışına başlamasından sonra Franciscato bir aracın arkasına saklandı ancak kalbinin hemen üstünden vuruldu. Bir polis, “Franciscato oku göğsünden çıkardıktan sonra çığlık atarak 50 metre koştu sonra da yere yığıldı” dedi. Olaya tanık olan gazeteci Gabriel Uchida ise “Normalde barışçıl bir kabile olarak biliniyorlar. Ama bu kez beş okçu vardı” diye konuştu. Franciscato, Amazon yerlilerinin korunması için çalışma yürütüyordu.