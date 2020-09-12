MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Amazon kabilesi ok ile vurdu
ABONE OL
12.09.2020 - 07:00 |

Amazon kabilesi ok ile vurdu

Brezilya’nın Rondonia eyaletinde, yerlilerin korunması için yürüttüğü çalışmalarla tanınan devlet yetkilisi Rieli Franciscato (56) bir Amazon kabilesi tarafından göğsünden okla vurulması sonucu öldü.

Amazon kabilesi ok ile vurdu

2019’da popülist Jair Bolsonaro’nun iktidara gelmesinden sonra tüm yerli gruplar gibi toprakları tehdit altına giren ve dış dünyayla bağlantısı olmayan Cautario Nehri kabilesi üyelerinin, aralarında Franciscato’nun da bulunduğu ziyaretçileri “düşman” sandığı tahmin ediliyor. Kabile üyelerinin ok atışına başlamasından sonra Franciscato bir aracın arkasına saklandı ancak kalbinin hemen üstünden vuruldu. Bir polis, “Franciscato oku göğsünden çıkardıktan sonra çığlık atarak 50 metre koştu sonra da yere yığıldı” dedi. Olaya tanık olan gazeteci Gabriel Uchida ise “Normalde barışçıl bir kabile olarak biliniyorlar. Ama bu kez beş okçu vardı” diye konuştu. Franciscato, Amazon yerlilerinin korunması için çalışma yürütüyordu.

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi

Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' Emniyet sonuçları açıkladı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' Emniyet sonuçları açıkladı

Sıradaki Haber