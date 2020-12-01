MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Amazon’un ‘Sistina Şapeli’ bulundu
ABONE OL
01.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Amazon’un ‘Sistina Şapeli’ bulundu

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da Amazon ormanlarında, en büyük tarih öncesi kaya sanatı koleksiyonlarından biri keşfedildi. 12 kilometrelik kayada, 12.500 yıllık olduğu düşünülen ve birçok canlının tasvir edildiği binlerce duvar resmi olduğu belirtildi.

Amazon’un ‘Sistina Şapeli’ bulundu

17 bin yıl önce Amerika ile Asya’yı birleştiren Bering Köprüsü’nden geçerek Amazon’a ulaşan ilk insanların yaptığına inanılan eserlerin, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen İngiliz ve Kolombiyalı arkeolog ekibince keşfedildiği belirtildi. Arkeologlar duvara İtalya’daki Sistina Şapeli’nden esinlenerek “Amazon’un Sistina Şapeli” ismini koydu.

 

Ankara'da intikam cinayetiAnkara'nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürdü. Cinayeti işleyen şüpheli olay yerinden kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk akademisyene onur ödülü

Türk akademisyene onur ödülü

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Yeni yasaklar için karar günü!

Yeni yasaklar için karar günü!

Paylaşmak güzeldir

Paylaşmak güzeldir

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet