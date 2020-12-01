01.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Amazon’un ‘Sistina Şapeli’ bulundu
Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da Amazon ormanlarında, en büyük tarih öncesi kaya sanatı koleksiyonlarından biri keşfedildi. 12 kilometrelik kayada, 12.500 yıllık olduğu düşünülen ve birçok canlının tasvir edildiği binlerce duvar resmi olduğu belirtildi.
17 bin yıl önce Amerika ile Asya’yı birleştiren Bering Köprüsü’nden geçerek Amazon’a ulaşan ilk insanların yaptığına inanılan eserlerin, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen İngiliz ve Kolombiyalı arkeolog ekibince keşfedildiği belirtildi. Arkeologlar duvara İtalya’daki Sistina Şapeli’nden esinlenerek “Amazon’un Sistina Şapeli” ismini koydu.