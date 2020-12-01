Amazon’un ‘Sistina Şapeli’ bulundu

17 bin yıl önce Amerika ile Asya’yı birleştiren Bering Köprüsü’nden geçerek Amazon’a ulaşan ilk insanların yaptığına inanılan eserlerin, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen İngiliz ve Kolombiyalı arkeolog ekibince keşfedildiği belirtildi. Arkeologlar duvara İtalya’daki Sistina Şapeli’nden esinlenerek “Amazon’un Sistina Şapeli” ismini koydu.