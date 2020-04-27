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27.04.2020 - 20:58 | | AA

Amerikalıların yüzde 60'ı corona virüs nedeniyle seçimde mektupla oy kullanmaya sıcak bakıyor

ABD'de yapılan ankette, Amerikalıların yarıdan fazlasının yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kasımda yapılacak başkanlık seçimlerine posta yoluyla oy kullanmaya sıcak baktığı belirtildi.

Amerikalıların yüzde 60'ı corona virüs nedeniyle seçimde mektupla oy kullanmaya sıcak bakıyor

The Associated Press ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan ankette, Amerikalı seçmenlere başkanlık seçimlerinde mektupla oy kullanma seçeneği soruldu.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ı salgının devam etmesi halinde seçim sandığına gitmek yerine posta yoluyla oy kullanmaya olumlu bakarken, yüzde 23'ü buna karşı çıktı, yüzde 17’si de çekimser görüş belirtti.

Parti bazında ise Demokrat seçmenlerin yüzde 73’ü mektupla oy kullanma yöntemine sıcak bakarken, yüzde 12’si karşı çıktı, yüzde 15’i de çekimser kaldı.

Cumhuriyetçi seçmenlerde ise posta yoluyla oy kullanmaya sıcak bakanların oranı yüzde 46'da kalırken, yüzde 40'ı olumsuz cevap verdi, yüzde 14’ü de çekimser olduğunu belirtti.

Ankette, partili seçmenler arasındaki görüş farkının ABD Başkanı Donald Trump’ın posta yoluyla oylamaya karşı olmasının Cumhuriyetçi destekçilerini etkilediğinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmesi yapıldı.

Anket, 16-20 Nisan arasında rastgele adreslerden seçilen 1057 Amerikalı seçmenle gerçekleştirildi.

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