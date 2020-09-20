Amerikan siyasi dengesini bozan ölüm

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ginsburg, 2020 başlarında geçirdiği ameliyat sonrasında evinde tedavi görmeye başlamıştı. Dönemin başkanı Bill Clinton tarafından 1993 yılında mahkemeye atanan Ginsburg, buradaki en önemli liberal yargıçlardan biri olarak tanınıyordu. Ginsburg’un kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusundaki mücadelesini konu edinen 2018 yapımı ‘On the Basis of Sex’ (Eşitlik Savaşçısı) isimli film dünya çapında ilgi görmüştü.

Ginsburg’un ölümüyle Yüksek Mahkemedeki siyasi denge tamamen bozulabilir. Zira Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, Ginsburg’un yeni başkan seçilene kadar yerine birisinin atanmaması yönündeki vasiyetine rağmen Senato’nun, Trump tarafından aday gösterilen yeni yargıç adayını oylayacağını duyurdu.

Ömür boyu görev

Demokrat New York Senatörü Chuck Schumer, “Yeni bir başkanımız olana dek yerine biri atanmamalı” ifadelerini kullandı. Demokrat aday Joe Biden da, “Oy verenler başkanı, başkan da adaleti seçip Senato’ya sunmalı” ifadelerini kullandı. 2016 yılında McConnell, seçimin yaklaştığı gerekçesiyle eski başkan Barack Obama’nın adayını onaylamamıştı. McConnell’ın şimdi tam tersi yönde konuşması ABD’de büyük bir tartışmaya neden oldu. Zira, Ginsburg’un yerine Trump’ın belirlediği muhafazakar isim getirildiğinde Yüksek Mahkeme’nin dengesi Cumhuriyetçiler lehine bozulmuş olacak ve bu durum çok uzun yıllar devam edecek. ABD’de Yüksek Mahkeme yargıçları başkan tarafından belirleniyor ve Senato onayının ardından ömür boyu sürecek görevine başlayabiliyor.