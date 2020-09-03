Andora Hakkında Bilgiler; Andora Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Andorra ülkesi aynı zamanda kısaca Andorra prensliği olarak bilinmektedir. Denize kıyısı olmayan, Fransa ile İspanya arasında bir ülkedir. Bayrağındaki kırmızı ve mavi Fransa bayrağında, sarı ise İspanya bayrağından alınmıştır. Bayrağın ortasındaki arma ise devlet arması olarak bilinmektedir. Bayrağın altında bulunan yazıda ise, ‘Birlikten kuvvet doğar’ anlamına gelen, ‘Vırtsvs Unıta Fortior’ yazmaktadır.



Andorra Nerededir? (Hangi Kıtadadır)



Andorra Avrupa kıtasında bulunan ülkelerden biridir. Daha detaylı anlatmak gerekirse Fransa ile İspanya arasında bulunan küçük bir ülke olarak öne çıkar. Aynı zamanda Andorra Prensliği olarak da bilinen ve bu şekilde bir yönetimi bulunan ülkedir. Her ne kadar Avrupa Kıtasında bulunsa bile Andorra denize herhangi bir kıyısı bulunmayan ülkelerden biridir.



Andorra Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Andorra güncel nüfusu olarak 2020 yılı itibariyle 77,265 kişi olarak öne çıkıyor. Bu nüfus popülasyonu ve yüz ölçümü ile beraber dünyanın en küçük ülkeleri içerisinde yer almaktadır. Oransal açıdan ise 1 yıl öncesine göre %0,16 oranında bir nüfus artışı yaşanmış durumda. Avrupa'nın en küçük nüfusu ülkelerinden biri olarak değerlendirmek mümkündür.



Andorra'nın Başkenti Neresidir?



En çok merak edilen konular arasında Andorra ülkesinin başkenti geliyor. Bir zamanlar dünyadan soyutlanmış bir ülke olmasına rağmen, günümüzde başta başkenti olmak üzere birçok farklı şehri üzerinden önemli bir turist bölgesi haline gelmiş durumda. Andora'nın başkentinin ismi ise, ‘Andorra La Vella’ olarak bilinmektedir. Başkentinin adı da aynı şekilde ülkenin isminden geliyor.



Andorra’nın Para Birimi Nedir?



Andorra bir Avrupa ülkesi olduğu için aynı şekilde Avrupa'nın para birimini kullanmaktadır. Yani ülkede geçerli olan ve resmi olarak bilinen para birimi Euro’dur. Uluslararası çapta para biriminin Andorra açısından kodu ise, ‘Eur’ şeklinde bilinmektedir. Bu şekli ile beraber Avrupa'nın bütün farklı ülkelerinde ve dünya çapında geçerliliği bulunan bir para birimidir. Andorra’ya gerçekleştirilecek olan seyahatler için mutlaka tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olan euro para birimi bulundurulmalıdır. Böylece turistik açıdan rahatlıkla seyahat edilebilir ve bir gezi gerçekleştirilebilir.



Andorra'nın Resmi Dili Nedir? (Konuşulan Diller)



Andorra büyük Avrupa ülkelerinin kontrolü altında bulunan dünyanın en küçük ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu sebepten dolayı ülke çapında çok çeşit insan vardır ve farklı diller kullanır. Ancak resmi dil olarak ise, ‘Katalanca’ konuşulmaktadır. Bu dil ile beraber aynı zamanda İspanyolca, Portekizce, İngilizce ve Fransızca dilleri de konuşulan diller içerisinde geliyor. Özellikle ülke konumu itibariyle Fransa ile İspanya arasında kaldığı için, Fransızca ve İspanyolca dilinin çok daha konuşulduğunu dile getirmek mümkün. Ancak ağırlıklı olarak ülke çapında Katalanca daha fazla konuşulan bir dildir.



Andorra ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Andorra Avrupa’da yer alan bir ülke olduğu için Türkiye ile arasındaki saat farkı çok fazla değildir. Genel olarak Türkiye'den bir saat geridir. Diğer Avrupa ülkeleri ile beraber aynı şekilde tam bir saat geriden gelir. Yani Türkiye'de örneğin saat öğlen 12.00 ise, Andorra’da o anda saat 11.00’dir. Bu saat farkına bağlı olarak ülkeyi ziyaret gerçekleştirecekseniz planlama yapabilirsiniz. Özellikle son dönemlerde turistik açıdan oldukça fazla ziyaret edilen ülkelerden bilgilerden biri olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca ticari ya da birçok farklı sebepten dolayı da ziyaret edebilirsiniz.