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23.03.2020 - 19:04 | | AA

Son dakika haberi: Angela Merkel’in corona virüs test sonucu belli oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, corona virüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

Son dakika haberi: Angela Merkel’in corona virüs test sonucu belli oldu

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Bugün (Merkel'e) yapılan test negatif çıktı" ifadesini kullandı.

Seibert, Merkel'e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti.

Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.

Başbakan Merkel, 20 Mart Cuma koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dün kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.

 

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