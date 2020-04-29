Ankara Anlaşması davası reddedildi

Yargıtay, duruşması 26 Mart’ta yapılan temyiz davasında dün kararını açıklayarak, Ankara Anlaşması’yla ilgili değişikliklerin geriye dönük uygulanmasına yapılan itirazı reddetti. Ankara Anlaşması’ndan yararlanarak İngiltere’ye gelen Türkler tarafından oluşturulan “Türk İş İnsanları Birliği”, İçişleri Bakanlığı’nın anlaşma koşullarında yaptığı değişiklikleri yargıya taşımıştı. Türk İş İnsanları Birliği, davanın Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını değerlendirdiklerini bildirdi.