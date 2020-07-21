Ankara’da üçlü Libya toplantısı

Libya’da askeri açıdan hareketli günler yaşanırken, benzer hareketlilik, Türkiye’ye de yansımış durumda. Nitekim Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri’nin katılımıyla Milli Savunma Bakanlığı’nda bir üçlü toplantı düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirterek, “Akdeniz’de, bölgemizdeki barış ve istikrara sağlayacağımız katkı ile yaptığımız bu çaba ve çalışmaların önümüzdeki dönemde de sadece bizim için, bölgemiz için değil aynı zamanda tüm dünya için de önemli bir model olacağına inanıyorum” dedi.

Türkiye’nin sorumluluğu

Türkiye’nin uluslararası ortamdaki sorumluluklarının giderek artığına vurgu yapan Akar, “Bu çerçevede izlediğimiz bu güvenlik ve istikrara katkı çalışmalarımızın pozitif, olumlu meyvelerini almaya başladığımızı söyleyebilirim” dedi. BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan çalışmalar kapsamında Libya’daki faaliyetlerin devam ettiğine dikkati çeken Bakan Akar, şöyle konuştu:

“Askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor. ‘Libya Libyalılarındır’ anlayışı ile ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz... Amacımız Libya’nın barış, huzur ve güven içinde yaşaması, birlik ve bütünlüğünü koruması, tek bir Libya olması. Bu konudaki gayretlerimiz bugüne kadar sürdü, bundan sonra da aynı şekilde Libyalı kardeşlerimizle, BM tarafından tanınan hükümetiyle yaptığımız iş birliğimizin devam edeceğini ve Libyalı kardeşlerimizle bu iş birliğimizi devamlı sürdüreceğimizin de altını çizmek istiyorum.”

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa da, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in saldırılarında, çok sayıda Libyalının hayatını kaybettiğini, tüm bölgedeki güvenliğin bozulduğunu bildirdi. Başağa, bunda sadece Hafter değil, onu destekleyen diğer ülkelerin de sorumluluğu bulunduğunu belirterek, “Bu ülkelerin gerçek olmayan ve yanlış olan bir projeyi desteklemekten vazgeçmeleri gerekmektedir. Bu plan, sadece ülke içinde düzensizlik ve ölüme neden olmaktadır... Libya’nın güvenliği desteklemek sadece ülkeyi değil, bütün bölgenin güvenliğini desteklemektir” ifadelerini kullandı.

Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Camilleri de Türkiye’nin stratejik önemine işaret ederken, “Bugün, üç ülke arasında konuşulan barış ve istikrara yönelik konuşmalar Malta, Libya ve Türkiye için öncelik olmakla birlikte bütün Akdeniz’e komşu ülkeler ve bölge ülkeleri için de bir öncelik olmak durumundadır” dedi. Camilleri, Libya’da barışçıl çözüme ulaşılabilmesi için mevcut çatışma ve gerilim ortamının azaltılması gerektiğini kaydetti.

Sisi’ye müdahale yetkisi verildi

Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye “ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi” yönündeki öneriyi onayladı. l AA