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06.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ankara’dan Sırbistan’a ‘büyükelçilik’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını “derin endişeyle karşıladıklarını”  bildirdi.

Ankara’dan Sırbistan’a ‘büyükelçilik’ tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakının uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Tüm ülkeleri BM kararlarına  riayet etmeye, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan’ın ABD’nin izinden giderek İsrail’deki diplomatik temsilciliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıklamıştı. Beyaz Saray’da cuma günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile üçlü bir görüşmede bir araya gelen Trump, Sırbistan’ın büyükelçiliğini 2021 yılının temmuz ayına kadar taşıyacağını ifade etmişti. ABD Başkanı, ayrıca Sırbistan ve Kosova’nın ekonomik ilişkilerde normalleşme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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