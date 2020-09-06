Ankara’dan Sırbistan’a ‘büyükelçilik’ tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakının uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Tüm ülkeleri BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan’ın ABD’nin izinden giderek İsrail’deki diplomatik temsilciliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıklamıştı. Beyaz Saray’da cuma günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile üçlü bir görüşmede bir araya gelen Trump, Sırbistan’ın büyükelçiliğini 2021 yılının temmuz ayına kadar taşıyacağını ifade etmişti. ABD Başkanı, ayrıca Sırbistan ve Kosova’nın ekonomik ilişkilerde normalleşme kararı aldıklarını duyurmuştu.