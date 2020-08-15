Anlaşmaya Ankara’nın tepkisi sert oldu

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ABD aracılığıyla gerçekleştirilen anlaşmaya Türkiye’nin tepkisi sert oldu. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin, Filistin halkı ve yönetimi tarafından gösterilen güçlü ve müşterek tepkinin haklı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 2002’de Suudi Arabistan öncülüğünde Arap Ligi tarafından geliştirilen ve İslam İşbirliği Teşkilatınca da desteklenen Arap Barış Planı’nın BAE tarafından tek yanlı bir tasarrufla ortadan kaldırılmaya çalışılmasının son derece endişe verici olduğu belirtildi.

Söz konusu üçlü bildiriyi Filistin davasına destek olarak takdim etmenin hiçbir inandırıcılığının bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan ABD planı üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan BAE, bu şekilde Filistin’in iradesini de yok saymaktadır. BAE liderliğinin, Filistin halkının ve yönetiminin rızası hilafına Filistin adına İsrail ile müzakereler yürütme ve Filistin açısından hayati önem taşıyan konularda taviz verme yetkisi hiçbir şekilde yoktur. Kendi dar çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ederken, bunu adeta Filistin için yapılan bir özveri gibi takdim etmeye çalışan BAE’nin bu riyakar davranışını tarih de bölge halklarının vicdanı da unutmayacak ve asla affetmeyecektir.”

Kurtulmuş da, “Bu açık ihanetin Araplara, Filistin halkına Müslümanlara karşı yapılmış açık bir ihanet olduğunu ifade etmek boynumuzun borcudur. Bunu tanımadığımızı, yanlış bir yaklaşım olduğunu öncelikle bu anlaşmayı imzalayanların kendi halklarının da buna tamamen karşı olduğunu ifade etmek isterim” dedi. Kurtulmuş, “Birleşik Arap Emirliklerinin açıktan ‘Filistin davasını satması’ işlevini telin ettiğimizi, beğenmediğimizi, bunu protesto ettiğimizi açıkta ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Geçmişte “sarih ihanetler” ile İsrail’e yurt edinme imkanı verildiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Bugün maalesef daha açık ve daha net birtakım ihanetlerle İsrail’in Filistin toprakları içerisinde hem işgali meşrulaştırılmak hem de bundan sonraki ilhak hareketlerinin önü açılmak isteniyor. Her ne kadar geçici olarak İsrail’in ilhak planının rafa kaldırıldığı söylense de aklı başında Ortadoğu’da siyaset yapan herkes bilir ki İsrail’in gündeminden ilhak ve daha geniş bir toprak kazanma arzusu hiçbir zaman rafa kalkmayacaktır.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacak. Onların acınası politikaları caydırmayacak, sadece adalete, özgürlüğe ve asalete inananlara güç verecektir. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Kim destek verdi, kim tepki gösterdi?

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına bazı ülkeler tepki gösterirken, bazıları da destek verdi.

ABD, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden anlaşmaya destek açıklamaları geldi. Kosova ve Arnavutluk da anlaşmaya destek verdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, normalleşme anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak ilhak planlarının terk edilmesi gerektiğini belirtti.

Mısır, Bahreyn ve Umman gibi Arap ülkeleri de anlaşmaya destek verdi. Suudi Arabistan ve Arap Birliği de anlaşmaya yönelik herhangi bir tepki veya kınama yapmadı.

Türkiye’nin dışında Filistin, İran ve Libya hükümeti ise anlaşmaya sert tepki gösterdi.

Üç ülkeye teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan normalleşme anlaşmasına verdikleri destekten ötürü Mısır, Umman ve Bahreyn’e teşekkür etti. Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye ve Umman ile Bahreyn hükümetlerine BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca, söz konusu anlaşmanın “barış çemberini genişleteceğini ve tüm bölgeye fayda sağlayacağını” öne sürdü.