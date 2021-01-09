Son dakika... Annenin en zor kararı! Hangisini seçecek...

İki kardeşin sağlıklarına kavuşması için böbrek nakli gerekiyor. Nakilde doku uyumu gerektiğinden aile fertlerine testler yapıldı. Testlerin sonunda baba Darryl Bingham’ın (49) dokusu böbrek hastası çocuklarıyla uyumlu çıkmadı. Anne Sarah Bingham’ın dokusu ise uyumlu çıktı. Bu nedenle anneden alınacak bir böbrek, çocuklarından birine nakledilecek. Sarah Bingham’ı (48) bu konuda en fazla zorlayan da zaten çocukları arasında seçim yapmak zorunda kalması oldu.

Kızına bağışlayacak

Sarah Bingham, “Annelik içgüdüsüyle tabii ki her iki çocuğuma da böbrek bağışında bulunmak istiyorum. Ancak tabii ki sadece birine bağışta bulunabilirim. Kızımın böbrekleri iflas noktasına geldiğinden muhtemelen önce ona nakil yapılması gerekecek. Bu nedenle ben de kızıma böbrek bağışlayacağım. Oğlumun da durumu kötü, böbrek nakline ihtiyacı var. Oğlum şimdilik diyalize girerek idare etmeye çalışıyor. Onun için de arayış devam ediyor. Bir anne için en zor durum, hayati bir konuda çocukları arasında ayrım yapmak” dedi. Çiftin 12 yaşındaki oğulları Casper ise ailedeki genetik böbrek rahatsızlığına karşı kontrol altında tutuluyor.