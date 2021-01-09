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09.01.2021 - 07:31 |

Son dakika... Annenin en zor kararı! Hangisini seçecek...

İngiltere’de yaşayan üç çocuk annesi Sarah Bingham’ın oğlu Noah (20) ile kızı Ariel (16) böbrek yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Son dakika... Annenin en zor kararı! Hangisini seçecek...

İki kardeşin sağlıklarına kavuşması için böbrek nakli gerekiyor. Nakilde doku uyumu gerektiğinden aile fertlerine testler yapıldı. Testlerin sonunda baba Darryl Bingham’ın (49) dokusu böbrek hastası çocuklarıyla uyumlu çıkmadı. Anne Sarah Bingham’ın dokusu ise uyumlu çıktı. Bu nedenle anneden alınacak bir böbrek, çocuklarından birine nakledilecek. Sarah Bingham’ı (48) bu konuda en fazla zorlayan da zaten çocukları arasında seçim yapmak zorunda kalması oldu.

Kızına bağışlayacak

Sarah Bingham, “Annelik içgüdüsüyle tabii ki her iki çocuğuma da böbrek bağışında bulunmak istiyorum. Ancak tabii ki sadece birine bağışta bulunabilirim. Kızımın böbrekleri iflas noktasına geldiğinden muhtemelen önce ona nakil yapılması gerekecek. Bu nedenle ben de kızıma böbrek bağışlayacağım. Oğlumun da durumu kötü, böbrek nakline ihtiyacı var. Oğlum şimdilik diyalize girerek idare etmeye çalışıyor. Onun için de arayış devam ediyor. Bir anne için en zor durum, hayati bir konuda çocukları arasında ayrım yapmak” dedi. Çiftin 12 yaşındaki oğulları Casper ise ailedeki genetik böbrek rahatsızlığına karşı kontrol altında tutuluyor.

 

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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