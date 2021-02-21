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21.02.2021 - 15:05 | | AA

Annesinin cesedini 30 yıl çatı katında sakladı

Güney Kore'de 80'li yaşlardaki bir adamın evinin çatı katında "yaklaşık 30 yıl önce ölen annesine ait olduğunu" söylediği ceset kalıntıları bulundu.

Annesinin cesedini 30 yıl çatı katında sakladı

Yonhap ajansının emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, 10 Şubat'ta başkent Seul'ün Dongdaemun semtindeki bir eve temizliğe giden temizlik şirketi çalışanları, çatı katında plastik bir varil buldu.

Varilin kapağını açtıklarında, beyaz bir kumaşa sarılı ceset kalıntıları bulan temizlikçiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Ev sahibi, olayla ilgili soruşturma açan yetkililere, "cesedin yaklaşık 30 yıl önce ölen annesine ait olduğunu ve onu çok sevdiği için ayrılamadığını" söyledi.

Yetkililer, ebeveyn-çocuk ilişkisinin kanıtlanması için cesede DNA testi yapılacağını ifade etti. 

Yaşlı adamın yakınları, adamın demans rahatsızlığı nedeniyle bir süredir huzurevinde kaldığını kaydetti.

Hostesler, sanatçılar ve iş insanları da bu işe girdi! Aylık 5 bin lira...İstanbul'da yıllar önce kura ile elde edilen pazar tezgahları babadan oğula devrediliyor. Tezgahlar internet üzerinden bile kiralanırken bu durumun fiyatlara da yansıdığı belirtiliyor. Bahçelievler'de 14 tezgahı olduğunu söyleyen bir pazarcı "Bir tahtayı günlük 100 liradan kiralıyorum. Kiraya verdiğimde 4-5 bin lira kazanıyorum. Tezgahlarımı satmaya kalksam hepsini 300 bin liraya satarım. İnsanlar daire alacağına böyle yerleri alıyorlar" ifadesini kullandı. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün ise "Açtığımız davalarda tahta sahibi kişiler arasında hostesler, sanatçılar, iş adamları, müteahhitler, emlakçılar vardı" dedi.
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