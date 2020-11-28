AP, anlaşmayı yok sayıyor

Kritik önem taşıyan 10-11 Aralık’taki AB liderler zirvesi öncesi Avrupa Parlamentosu, (AP), AB ülkelerinden Kapalı Maraş’ın açılması ve Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması, Ada’daki Türk askerlerinin de çekilmesi talebinde bulundu. Maraş’ın sivil kullanıma açılmasının eleştirildiği ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz faaliyetlerinin de “provokatif” ve “yasadışı” olarak nitelendirildiği karar metninde, AB’nin, “sert yaptırımlarla yanıt vermesi” gerektiği ifade edilerek, Türkiye’nin faaliyetleri kınandı.



AP’nin, Ada’daki Türk askerlerinin çekilmesi yönündeki talebi, 11 Şubat 1959’da Zürih’te Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan İttifak Anlaşması’nın yok sayılması anlamına geliyor. Anlaşma, tarafların ortak savunmaları için iş birliğini ve söz konusu savunmanın ortaya çıkardığı meseleler hakkında kendi aralarında danışmalarını, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve ülke bütünlüğüne yöneltilen herhangi saldırı veya tecavüze karşı koymaları gerektiğini ve Ada’da asker bulundurma haklarını kapsıyor. Anlaşma ile imzacı taraflar, “ortak savunma için işbirliği yapmak” ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına veya ülke bütünlüğüne karşı yöneltilen doğrudan veya dolaylı saldırıya karşı koymak” yükümünü üstleniyor.



‘Reddediyoruz’



KKTC Cumhurbaşkanlığı, AP’nin kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, AP’nin “Kapalı Maraş” ile “Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlamasına” ilişkin aldığı kararla, bir kez daha Kıbrıs Türk halkını yok saymakta ve Türkiye’yi haksız şekilde suçlama oyununa devam etmekte olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, “AP Genel Kurulunun, ülkemiz ve KKTC hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz” ifadesini kullandı.



AP’de kabul edilen karar metininin hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak AB liderler zirvesi için bir tavsiye niteliği taşıyor. AB liderler zirvesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikası nedeniyle Ankara’ya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar verilecek.



‘Baskı oluşturma aracı’



Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Nurşin Ateşoğlu Güney, Milliyet’e yaptığı değerlendirmede, AP’nin aldığı kararın bir bağlayıcılığı olmadığına dikkat çekerek, psikolojik ve siyasi baskı yaratma amacı taşıdığını ifade etti. Güney, “AP’nin aldığı bu kararın kabul edilebilir bir yanı yok. Gerek Maraş’ın açılım sürecinde ilk adım olarak Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kurulmuş olması bile Türkiye ve KKTC’nin attığı adımların hukuk çerçevesinde olduğunun kanıtı. AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye karşıtı bir atmosfer oluşturarak, AB içerisindeki Türkiye yanlısı ülkelere de baskı oluşturma amacını taşıyor” ifadelerini kullandı.