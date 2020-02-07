AP’ye PKK tepkisi

Dışişleri Bakanlığı’nın ardından dün de Adalet Bakanlığı sert bir açıklamayla AP’ye tepki gösterdi. Türkiye’nin, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) çarşamba günü terör örgütü PKK, YPG/PYD’nin aranan yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine tepkileri sürüyor. Dışişleri Bakanlığı’nın ardından dün de Adalet Bakanlığı sert bir açıklamayla AP’ye tepki gösterdi.



Açıklamada “Avrupa Parlamentosu’nu ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil, yüce Türk Adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz” denildi. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konferansa, PKK terör örgütünün yönetici ve elebaşı statüsündeki bazı isimlerin de katılım sağladığının görüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, “Türk yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere Avrupa Parlamentosu’nda konuşmacı rolü verilmesi, bu konuşmalarda ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ve yakışıksız ifadelerin kullanılması, vahim ve kabul edilemez bir durumdur” denildi. Parlamento üyelerinin gözü önünde örgüt propagandası yaptırılmasının, AB müktesebatına da terörle mücadeleye ilişkin uluslararası taahhütlere de aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

‘Adalet önüne getirin’“Geçtiğimiz günlerde Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi’nin PKK terör örgütü bağlantılı kişilere karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirmişti. Hukuku açıkça çiğneyen bu kararın, AP’deki söz konusu skandal konferansı teşvik ettiği anlaşılmaktadır.”Türkiye’de 40 binden fazla vatandaşın ölümüne sebep olan PKK’ya açık bir destek mahiyetindeki bu gelişmelerin “geçmişte gerçekleşen terör eylemlerinden doğan sorumluluğa da ortak olmak” anlamına geleceği vurgulanan açıklamada, "AP ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz” denildi.



‘PKK’nın gösteri mekanı olmasın’









AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün yaptığı açıklamada “AP’nin tepki gösterdiğimiz faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. AP giderek ırkçı ve faşistlerin gösterisi mekanı olmaya başladı. Avrupa görünmez Berlin duvarları ile kuşatılıyor. AP ve AB organlarının sessiz kaldığını görüyoruz. Merkez sol ve merkez sağ partilerin sessizliği o partilerinde zemin kaybetmesine yol açıyor” dedi. Çelik, Avrupa demokrasilerini korumanın yolunun İslam ve Türkiye düşmanlığına set çekmekle olacağını beilreterk şöyle devam etti: “Daha önce uyardık AP, PKK’lı teröristlerin gösteri mekanı haline gelmemelidir. AP delik deşik hale gelmiştir. PKK’lı teröristlerin konferans yapabildiği bu konferansa katılabildiği bir organizasyonun olması AP’nin kendi değerlerinden uzaklaşması demektir kendi kendini fethetmesi demektir. Kırmızı bültenle aranan teröristler toplantıları izleyebiliyor. Teröre destek vermek şeklinde hiçbir şekilde hafife alınmayacak bu faaliyetlerden uzak durması gerekir. AP terör örgütlerinin propaganda merkezi olmamalıdır.