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14.01.2021 - 23:00 | | DHA

Araç köprüden uçtu! Mucize kurtuluş

Rusya'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, köprüden uçtu. Aracın sürücüsü anne ve yolcu koltuğundaki kızı mucize eseri kurtuldu.

Kaza, Rusya'nın Gorno-Altaysk kentinde meydana geldi.

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, kayarak köprünün korkuluklarına çarptı ve ters şekilde düştü.

Rus medyası, kaza sonucu annenin bacağından yaralandığını, küçük kızın ise vücudunda hafif morlukların olduğunu duyurdu.

Kontrolden çıkan araç, köprüden uçtuRusya'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, köprüden uçtu. Aracın sürücüsü anne ve yolcu koltuğundaki kızı mucize eseri kurtuldu.
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