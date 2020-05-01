MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Arakanlılara salgında bile saldırdılar...
ABONE OL
01.05.2020 - 07:00 |

Arakanlılara salgında bile saldırdılar...

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar’a Arakan ve Chin eyaletlerinde devam eden savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili iddiaların soruşturulması çağrısında bulundu.

Arakanlılara salgında bile saldırdılar...

 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden (OHCHR) yapılan açıklamada, Lee, dünya ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini anımsatarak, Myanmar ordusunun (Tatmadaw) Arakan eyaletinde sivilleri hedef alan saldırılarını artırmayı sürdürdüğünü bildirdi. Açıklamaya göre Lee, “Myanmar ordusu uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarının en temel ilkelerini sistematik olarak ihlal ediyor. Ordunun Arakan ve Chin eyaletlerinin sivil nüfusuna davranışı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar anlamına gelebilir” dedi.

Ordunun cezasız kalmaya devam ettiğini kaydeden Lee, iddia edilen suçların uluslararası standartlara uygun şekilde soruşturulması ve faillerin sorumlu tutulması çağrısında bulundu. Lee, son haftalarda Myanmar ordusunun sivillere yönelik saldırılarını artırdığını belirtti.

Myanmar ordusunu Arakan ve Chin eyaletlerindeki son saldırılarda yaralananların tıbbi tedaviye ulaşmalarını engellemekle suçlayan Lee, 13 Nisan’da ordu tarafından yapılan topçu atışında ikisi çocuk 8 sivilin öldüğünü kaydetti. Lee, ordunun 22 Mart’ta Arakan eyaletinde bir köyde 700 evi yaktığını ve 10 kişinin kaybolduğunu, bir süre sonra nehir kenarında cesetler bulunduğunu bildirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elektrik tesisatına başlandı

Elektrik tesisatına başlandı

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesini anlattı: 30’uncu günde pik seviyeyi yakaladık

Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesini anlattı: 30’uncu günde pik seviyeyi yakaladık

Sıradaki Haber