Arakanlılara salgında bile saldırdılar...

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden (OHCHR) yapılan açıklamada, Lee, dünya ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini anımsatarak, Myanmar ordusunun (Tatmadaw) Arakan eyaletinde sivilleri hedef alan saldırılarını artırmayı sürdürdüğünü bildirdi. Açıklamaya göre Lee, “Myanmar ordusu uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarının en temel ilkelerini sistematik olarak ihlal ediyor. Ordunun Arakan ve Chin eyaletlerinin sivil nüfusuna davranışı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar anlamına gelebilir” dedi.

Ordunun cezasız kalmaya devam ettiğini kaydeden Lee, iddia edilen suçların uluslararası standartlara uygun şekilde soruşturulması ve faillerin sorumlu tutulması çağrısında bulundu. Lee, son haftalarda Myanmar ordusunun sivillere yönelik saldırılarını artırdığını belirtti.

Myanmar ordusunu Arakan ve Chin eyaletlerindeki son saldırılarda yaralananların tıbbi tedaviye ulaşmalarını engellemekle suçlayan Lee, 13 Nisan’da ordu tarafından yapılan topçu atışında ikisi çocuk 8 sivilin öldüğünü kaydetti. Lee, ordunun 22 Mart’ta Arakan eyaletinde bir köyde 700 evi yaktığını ve 10 kişinin kaybolduğunu, bir süre sonra nehir kenarında cesetler bulunduğunu bildirdi.