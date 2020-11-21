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21.11.2020 - 00:06 | | AA

Aralık ayında ortaya çıktı! 40 milyonu geçti

Çin'de aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınında ikinci dönem başladı. Gelen son bilgilere göre dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 40 milyonu aştı.

Aralık ayında ortaya çıktı! 40 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesindeki son verilere göre, dünyada virüs bulaşan 40 milyon 9 bin 157 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 472 bin 677, ABD'de 7 milyon 280 bin 921 ve Brezilya'da 5 milyon 407 bin 498 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı, Rusya'da 1 milyon 551 bin 414'e, Arjantin'de 1 milyon 167 bin 514'e ve Kolombiya'da 1 milyon 132 bin 293'e ulaştı.

Türkiye'de 9 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 367 bin 592 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 57 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 373 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

 

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