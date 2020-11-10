Aralık ayında ortaya çıktı! 51 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 51 milyon 17 bin 987 oldu.

ABD, 10 milyon 302 bin 758 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 582 bin 773 ile Hindistan, 5 milyon 664 bin 754 ile Brezilya, 1 milyon 796 bin 132 ile Rusya, 1 milyon 787 bin 853 ile Fransa, 1 milyon 426 bin 602 ile İspanya, 1 milyon 242 bin 182 ile Arjantin, 1 milyon 192 bin 13 ile İngiltere, 1 milyon 143 bin 887 ile Kolombiya ve 967 bin 825 ile Meksika izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 266 bin 50 kişi yaşamını yitirdi, 35 milyon 934 bin 184 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

36 MİLYONU GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 36 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 36 milyon 11 bin 650 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 7 milyon 957 bin 206, ABD'de 6 milyon 533 bin 916 ve Brezilya'da 5 milyon 64 bin 344 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı, Rusya'da 1 milyon 335 bin 141'e, Arjantin'de 1 milyon 62 bin 911'e ve Kolombiya'da 1 milyon 47 bin 17'ye ulaştı

Türkiye'de de 9 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 340 bin 286 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 51 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 268 binden fazla kişi hayatını kaybetti.