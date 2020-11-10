Aralık ayında ortaya çıktı! 51 milyonu geçti
Çin'de aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelen son bilgiye göre dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 51 milyonu geçti. Öte yandan koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 36 milyonu aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 51 milyon 17 bin 987 oldu.
ABD, 10 milyon 302 bin 758 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 582 bin 773 ile Hindistan, 5 milyon 664 bin 754 ile Brezilya, 1 milyon 796 bin 132 ile Rusya, 1 milyon 787 bin 853 ile Fransa, 1 milyon 426 bin 602 ile İspanya, 1 milyon 242 bin 182 ile Arjantin, 1 milyon 192 bin 13 ile İngiltere, 1 milyon 143 bin 887 ile Kolombiya ve 967 bin 825 ile Meksika izledi.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 266 bin 50 kişi yaşamını yitirdi, 35 milyon 934 bin 184 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
36 MİLYONU GEÇTİ
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 36 milyonu aştı.
Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 36 milyon 11 bin 650 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
Hindistan'da 7 milyon 957 bin 206, ABD'de 6 milyon 533 bin 916 ve Brezilya'da 5 milyon 64 bin 344 kişi virüsü yenmeyi başardı.
İyileşenlerin sayısı, Rusya'da 1 milyon 335 bin 141'e, Arjantin'de 1 milyon 62 bin 911'e ve Kolombiya'da 1 milyon 47 bin 17'ye ulaştı
Türkiye'de de 9 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 340 bin 286 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 51 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 268 binden fazla kişi hayatını kaybetti.