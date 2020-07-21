Arap ülkelerinde corona virüs can almaya devam ediyor

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 326 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Şu ana kadarki can kaybının 276'ya, vaka sayısının 17 bin 562'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, 15 bin 132 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, 40 yeni vaka kaydedildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 49'a, vaka sayısının 1980'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 441 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası bir kişinin vefat ettiği, 46 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, virüs nedeniyle toplam can kaybının 41'e, vaka sayısının 2 bin 100'e çıktığı, iyileşen kişi sayısının ise 1562 olduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansında yer alan habere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir doktor hayatını kaybetti.

Cezayir ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 9, Filistin'de 1 kişi hayatını kaybederken, Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada dün 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, ülkede 607 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 1087'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada vaka sayısının 3 bin 691'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada sağlığına kavuşan kişi sayısının da 16 bin 400 olduğu bildirildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, 468 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölen kişi sayısının 65'e çıktığı, vaka sayısının 10 bin 520'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 2 bin 95 olduğu belirtildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişide Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

Ülkede vaka sayısının 1381'e yükseldiği aktarılan açıklamada, salgının başlamasından bu yana 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 1099 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 5 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısının 1223 olduğunu duyurdu.

Açıklamada, salgın nedeniyle vefat eden kişi sayısının 11 olduğu, 4 kişinin daha iyileşmesiyle, sağlığına kavuşanların sayısının da 1028'e ulaştığı ifade edildi.