Arap ülkelerinde corona virüs kaynaklı ölümler artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1320'ye yükseldiği duyuruldu.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 taşıyan 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 698'e çıktığı bildirildi. Ayrıca vaka sayısının 10 bin 50'ye ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 6 bin 631'e ulaştığını aktardı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 kişi artarak 275'e yükseldiği ifade edildi. 626 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 38 bin 268'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede 21 bin 61 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bilgisine yer verildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 23'e yükseldiğini açıkladı.

Toplam vaka sayısının 14 bin 383'e, iyileşenlerin sayısının ise 9 bin 56'ya yükseldiği aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 80 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylece vaka sayısının 8 bin 151'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 315'e ulaştığı aktarıldı.

Fas'ta şimdiye kadar 208 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 11 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki vaka sayılarının 795'e yükseldiği kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, 930 kişide virüs tespit edildiğini ve enfekte sayısının 16 bin 16'ya yükseldiğini duyurdu.

Yeni can kaybı olmadığı aktarılan açıklamada, toplam vefat sayısının 72 olduğu belirtildi.