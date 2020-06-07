Arap ülkelerinde corona virüs kaynaklı ölümler ve vakalar arttı

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1268 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 346'ya, vaka sayısının 12 bin 366'ya çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen sayısı ise 5 bin 186 olarak paylaşıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki can kaybının 276'ya, vaka sayısının 38 bin 808'e, iyileşen sayısının da 21 bin 806'ya yükseldiği bildirildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, can kaybının 54'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayısının 68 bin 790'a, iyileşen sayısının ise 338'e yükseldiği belirtildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 75'e yükseldiği bildirildi.

Vaka sayısı 16 bin 882, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 451 olarak kayda geçti.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da 13 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 808'e, iyileşen sayısının ise 606'ya yükseldiği aktarıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 14 bin 763'e, iyileşen sayısının 2 bin 640'a çıktığı ifade edildi.