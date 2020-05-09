MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Arap ülkelerinde corona virüs sebebiyle can kaybı ve vaka sayısı artıyor
ABONE OL
09.05.2020 - 20:28 | | AA

Arap ülkelerinde corona virüs sebebiyle can kaybı ve vaka sayısı artıyor

Corona virüs kaynaklı can kaybı Cezayir'de 494'e, Irak'ta 107'ye ulaşırken, Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

Arap ülkelerinde corona virüs sebebiyle can kaybı ve vaka sayısı artıyor

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı basın açıklamasıda, 6 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve can kaybının 494'e ulaştığını ifade etti.

Ülkede 189 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının da 5 bin 558'e yükseldiğini belirten Fevrar, virüse yakalanan hastalardan 2 bin 546'sının ise iyileştiğini aktardı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 107'ye yükseldiği ifade edildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 679'a çıktığı, iyileşenlerin ise 1702 kişi olduğu aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 522'ye ulaştığını açıkladı.

Erzincan'da depremErzincan'ın Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Mayıs Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Mayıs Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

2020 Anneler Gününe özel kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri! 10 Mayıs en güzel anneler günü mesajları ve sözleri

2020 Anneler Gününe özel kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri! 10 Mayıs en güzel anneler günü mesajları ve sözleri

Sıradaki Haber