Arap ülkelerinde corona virüs sebebiyle can kaybı ve vaka sayısı artıyor
Corona virüs kaynaklı can kaybı Cezayir'de 494'e, Irak'ta 107'ye ulaşırken, Ürdün'de de vaka sayısı arttı.
Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı basın açıklamasıda, 6 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve can kaybının 494'e ulaştığını ifade etti.
Ülkede 189 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının da 5 bin 558'e yükseldiğini belirten Fevrar, virüse yakalanan hastalardan 2 bin 546'sının ise iyileştiğini aktardı.
Irak
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 107'ye yükseldiği ifade edildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 679'a çıktığı, iyileşenlerin ise 1702 kişi olduğu aktarıldı.
Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 522'ye ulaştığını açıkladı.