MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Arjantin Rus aşısı Sputnik V'yi uygulamaya başladı
ABONE OL
29.12.2020 - 18:00 | | AA

Arjantin Rus aşısı Sputnik V'yi uygulamaya başladı

Arjantin'de, ülkeye geçen hafta 300 bin doz getirilen ve kullanımına izin verilen Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısı ilk olarak sağlık çalışanlarına yapıldı.

Arjantin Rus aşısı Sputnik V'yi uygulamaya başladı

Ülkede hazırlanan Stratejik Aşılama Planı kapsamında yerel saatle 09.00'da Sputnik V aşısı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, aşılamayı Buenos Aires eyaletine bağlı El Palomar'da bulunan Posadas Hastanesinde takip etti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Gonzalez, "Bu aşılama kampanyası, gerçek bir destan olacak. Aşı, toplu olarak etkisini gösterene kadar kendimizi korumaya devam etmemiz gerekiyor. İlk doz aşıyı yaptırdıktan sonra ikincisi için en az 21 gün beklemek gerekiyor ve ikinci doz 60 güne kadar uygulanabiliyor." diye konuştu.

Aşıyı yaptıran ilk siyasetçi Buenos Buenos Aires Eyalet Valisi Axel Kicillof oldu.

Kicillof, Twitter'dan aşı yaptırırken çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Bugün, Arjantin'de salgının sonunun başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

İlk olarak Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanlarına yapılacak

Arjantin'de 116 bin kişinin görev alacağı ve 7 binden fazla sağlık tesisinin kullanılacağı aşılama planı kapsamında, ülkeye yaklaşık 51 milyon doz aşının getirilmesi planlanıyor.

Öncelikli olarak Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanlarına uygulanacak aşılar, ülkenin bütün eyaletlerine dağıtılmıştı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 42 bin 868 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 590 bin 513 kişide görüldü.

    Pazarda 'hazır mezar' tezgahıAntalya’nın Serik ilçesinde semt pazarına kamyonetiyle gelen hazır mezar firması temsilcisi, tezgah açtı. 650 lira fiyat etiketinin bulunduğu hazır mezarı satan firmanın satış sorumlusu Ali Serter, "Halkın ihtiyacını gidermek amacıyla pazar pazar, köy köy dolaşıyoruz. Pazar yerinde olması genelde ilginç bulunuyor" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar

    Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar

    Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

    Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

    Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

    Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

    Son dakika... MİT TIR'larının durdurulması davasında flaş gelişme!

    Son dakika... MİT TIR'larının durdurulması davasında flaş gelişme!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet