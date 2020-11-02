Arjantin ve Bolivya'dan Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Arjantin hükümeti, merkez üssü Ege Denizi olan, çok sayıda ölüme, yaralanmaya ve maddi hasara yol açan deprem nedeniyle Yunanistan ile Türkiye halkları ve hükümetleri ile derin dayanışma içinde olduğunu ifade eder." denildi.

BOLİVYA DEVLET BAŞKANI'NDAN TÜRKİYE'YE DEPREM DOLAYISIYLA TAZİYE MESAJI

Bolivya'da 18 Ekim'de düzenlenen genel seçimleri ilk turda kazanan Luis Arce Catorca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Bolivya'da 8 Kasım'da Devlet Başkanlığı görevini üstlenmesi planlanan Arce, can ve mal kaybına sebep olan deprem sebebiyle Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma mesajı verdi.

Arce, açıklamasında "Şehirleri sarsan depremin sebep olduğu üzücü zamanda dayanışma içinde olduğumuz Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.