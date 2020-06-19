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19.06.2020 - 04:32 | | AA

Arjantin'de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 35 kişi öldü

Arjantin'de yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle son 24 saatte 35 kişi yaşamını yitirdi.

Arjantin'de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 35 kişi öldü

 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 35 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948'e, vaka sayısı da 1958 artarak 37 bin 510'a yükseldi.

Bu rakamlar, yaklaşık 3 aydır karantina uygulanan Arjantin'de salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek ölüm ve vaka sayıları oldu.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 16 bin 984 vaka, 354 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 16 bin 451 vaka, 408 ölüm sayısıyla ülkedeki toplam vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Salgınla mücadelede başarılı ülkeler arasında gösterilen Arjantin, Latin Amerika'da erken önlem alan ve bölgede salgından en az etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

Ülkede mart sonunda ilan edilen karantina, virüsün yayılmadığı yerlerde kaldırılmış ve bu bölgelerde hijyen kuralları, belirli kısıtlamalar ve sosyal mesafenin uygulanacağı açıklanmıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen sosyal izolasyon 20 Mart'ta ilan edilmiş ve bazı hafifletmeler uygulanarak 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

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