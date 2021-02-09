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09.02.2021 - 00:11 | | AA

Arjantin'de, Kovid-19'un Brezilya'da mutasyona uğrayan iki türüne rastlandı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayarak Brezilya'nın Rio de Janeiro ve Amazonas bölgelerinde ortaya çıkan iki türüne Arjantin'de rastlandığı açıklandı.

Arjantin'de, Kovid-19'un Brezilya'da mutasyona uğrayan iki türüne rastlandı

 

Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Ulusal Laboratuvarlar ve Sağlık Enstitüleri İdaresi Malbran aracılığıyla Arjantin'de yeni bir Kovid-19 varyantı tespit etti. Yakın zamanda Brezilya'dan gelen iki kişide Amazonas varyantı P.1 ve diğer iki kişide Rio de Janeiro P.2 belirlendi." ifadelerini kullandı. 

Garcia, Kovid-19'un türlerinin ülkeye girişini gözlem altında tutmak ve önlemek adına Arjantin'in ileri teknolojiye sahip ekipmanlar satın aldığını belirtti. 

Kovid-19'un mutasyona uğrayıp daha hızlı yayıldığı belirtilen İngiltere'de ortaya çıkan varyantına Arjantin'de rastlandığı ocak ayında açıklanmıştı.

Salgının başlamasından kısa bir süre sonra sınırların yabancılara kapatıldığı Arjantin'de, ekimde turizm amacıyla kara sınırları komşu 5 ülkeye açılmış, ancak virüsün mutasyonu uğrayan yeni türleri nedeniyle aralıkta yeni kısıtlamalar getirilmişti. 

Arjantin'de ülkeye turist girişini yasaklayan karar şubat sonuna kadar uzatılırken, 1 Şubat itibarıyla Brezilya bağlantılı uçak seferlerini yarı yarıya azaltma önlemi yürürlüğe girmişti. 

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 49 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişide görüldü.

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