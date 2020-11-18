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18.11.2020 - 09:40 |

Arjantin'de kürtajın yasallaşması için kanun teklifi sunuluyor

Arjantin'de uzun süredir tartışma konusu olan kürtajın yasallaşması için adım bu kez devlet başkanından geldi. Sadece tecavüzle oluşan gebeliklerde ve annenin sağlıının tehlikede olduğu durumlarda izin verilen kürtajın yasallaşması için Devlet Başkanı Alberto Fernández, Kongre'ye yasa tasarısı sunacak.

Arjantin'de kürtajın yasallaşması için kanun teklifi sunuluyor

Kanun tasarısını sunmadan önce açıklama yapan Fernandez, her yıl en az 40 bin kadının yasa dışı kürtaj kliniklerine gitmek zorunda kaldığını ve ardından yaşadıkları sağlık problemleri sebebiyle hastanelere başvurduğunu söyledi.

Güney Amerika ülkelerinin çoğunda kürtaj, çok sınırlı hallerde yasal. Bu da geniş çaplı protesto gösterilerine yol açıyor.

Nüfusun çoğunluğu Roma'daki Katolik kilisesine bağlı olan Arjantin'de Kongre onay verir ve kürtaj yasal hale gelirse ülke, kıtada kürtaja izin veren en büyük ülke olacak.

Aralık ayında devlet başkanı olan Fernandez, seçim kampanyası sırasında da kürtajın yasal olmamasını "kamu sağlığı sorunu" olarak tanımlamıştı.

2018'de de geniş çaplı protesto gösterileri yapılmış, hükümet desteği olmasa da Senato'ya gebeliğin 14 haftasına kadar kürtajı yasallaştırmayı öngören kanun tasarısı gitmişti. Kilisenin sert şekilde karşı çıktığı yasa tasarısı kabul edilmemişti.

Bu kez devlet başkanının tasarıyı sunacak olması, protestolara katılan binlerce kişiin de umudunu artırdı.

Geçen yıl 11 yaşındaki bir kız çocuğu tecavüz sonucu hamile kalmış, ancak mahkemenin soruşturmayı sürdürmesi sonucu kürtaja izin çıkmamış ve doğum gerçekleşmişti. Bu olayın ardından kadınlar yeniden koşulsuz yasal kürtaj talebiyle sokaklara çıkmıştı.

Güney Amerika'da kürtajın yasal olduğu ülkeler Küba, Uruguay ve Guyana. Bölgedeki birçok ülkede annenin hayati tehlikesi varsa ya da tecavüz sonucu oluşmuşsa gebeliğe son verilebiliyor. El Salvador, Honduras, Nacaragua ve Haiti'de ise tamamen yasak.

El Salvador'da ölü doğum yapan ya da düşük yapan birçok kadın cezaevinde.

Kaynak: BBC Türkçe

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