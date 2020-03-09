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09.03.2020 - 12:09 | | AA

Arnavutluk'ta koronavirüs ortaya çıktı

Balkan ülkesine İtalya'dan dönen baba ve oğluna yapılan testler pozitif çıktı. Baba ve oğlunun birkaç günlüğüne seyahat ettikleri Floransa'dan Tiran'a arabayla döndükleri belirtiliyor.

Arnavutluk'ta koronavirüs ortaya çıktı

Arnavutluk'ta, İtalya'dan gelen iki kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Floransa bölgesinden Tiran'a gelen Arnavutluk vatandaşı baba ve oğulda Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Sağlık kurumlarının bu iki vakada klinik ve epidemiyolojik protokolü izlediklerine dikkat çekilen açıklamada, Kovid-19'un etkili olduğu ülkelerden gelen ve gribe benzer semptomlara sahip vatandaşlara ilgili kurumlara başvurmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, 54 yaşındaki baba ve 28 yaşındaki oğulun birkaç günlüğüne Floransa'ya gittikleri, kendi araçlarıyla kara yolu üzerinden Tiran'a döndükleri belirtilerek, söz konusu kişilerin ilgili kurumlara müracaatlarının ardından yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi.

Kovid-19 tespit edilen kişilerin durumunun stabil olduğu ve bulaşıcı hastalıklar hastanesinde tedavi altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, baba ve oğlun temas kurdukları kişilerin de testlere tabi tutuldukları vurgulandı.

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