MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 'Arnavutluk'un AB'ye üyelik süreci başlatılmalı'
ABONE OL
03.02.2020 - 18:54 | | AA

'Arnavutluk'un AB'ye üyelik süreci başlatılmalı'

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Arnavutluk'un Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

'Arnavutluk'un AB'ye üyelik süreci başlatılmalı'

 

Sassoli, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında, Başbakan Edi Rama ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sassoli, Arnavutluk'un AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasından yana olduğunu, Arnavutluk'un talep edilen reformlar noktasında önemli işler yaptığını kaydetti.

Sassoli, Arnavutluk'un üyelik sürecinin önemli, stratejik, yararlı ve gerekli olduğunu vurgulayarak, daha fazla şeffaflık, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele noktasında atılan her adımın Arnavutluk'un ve vatandaşlarının yararına olduğunu söyledi.

Arnavutluk'un AB'ye üyelik sürecinin başlatılması gerektiğini kaydeden Sassoli, AP, AB Komisyonu ve diğer AB üyesi ülkelerin de bu kanaatte olduğunu ifade etti.

Rama ise Sassoli ile yaptıkları görüşmenin ana gündem maddesinin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye entegrasyon süreci olduğunu aktararak, Brüksel'deki siyasi sahnenin önemli figürleri arasında yer alan Sassoli'nin, Arnavutluk'un ve Arnavutların kadim dostu olduğunu kaydetti.

Hükümet olarak çalışmalarını katılım müzakereleri başlatılmış gibi sürdürdüklerini söyleyen Rama, "Çünkü bu iş Brüksel, Paris veya Berlin'de talep edildiği için yapılan bir iş değil. Bu iş, Arnavutluk'un AB'nin tüm standartlarına sahip bir ülkeye dönüştürülmesi gerekliliği için yapılan bir iş." dedi.

Hiçbir ülkenin katılım müzakerelerinin başlatılmasından önce Arnavutluk kadar iş yapmadığını savunan Rama, "Bazıları üye olduktan sonra dahi reformlar yaptı. Geleceğimiz ve çocuklarımız için reformlara ihtiyacımız var. Çünkü bizim için doğru olan bu." dedi.

Temasları kapsamında Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile de görüşen Sassoli'nin, Cumhurbaşkanı İlir Meta ile görüşmesi ve Arnavutluk Meclisi'nde konuşması bekleniyor.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul hava durumu nasıl, kar ne zaman yağacak? 4 Şubat Meteoroloji'den son dakika İzmir ve Ankara açıklaması

İstanbul hava durumu nasıl, kar ne zaman yağacak? 4 Şubat Meteoroloji'den son dakika İzmir ve Ankara açıklaması

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Bakan'dan EYT açıklaması

Bakan'dan EYT açıklaması

Sıradaki Haber