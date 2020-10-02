Artık mikrofonu kapatacaklar!

Tartışmaların organizasyonunu üstlenen Başkanlık Tartışmaları Komisyonu (CPD) yaptığı açıklamada, sonraki iki televizyon tartışmasının daha sağlıklı düzende yapılmasını sağlamak üzere format değişiklikleri üzerinde çalışıldığını duyurdu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre komisyon, moderatörün gerektiğinde konuşmacıların mikrofonlarını kapatabilmesi dahil bir dizi önlem üzerinde çalışıyor. Konuşmacılardan birinin diğerinin sözünü kesmesi halinde karşı tarafa ilave süre verilerek cezalandırılması, komisyonun değerlendirdiği önlemler arasında bulunuyor.

Öte yandan tarafların konuşma sürelerini kullanmalarının ardından karşılıklı tartışmanın teşvik edildiği münazara tarzındaki kısımların formattan tamamen çıkarılması da gündemde. Adaylar ikinci kez 15 Ekim’de Florida eyaletine bağlı Miami’de, Adrienne Arsht Gösteri Sanatları Merkezi salonunda düzenlenecek “kasaba meclisi” formatındaki tartışmada bir araya gelecek. Üçüncü ve son tartışma ise 22 Ekim’de Tennessee eyaletinin Nashville kentinde Belmont Üniversitesinde yapılacak. Tartışmanın “panel” formatında olması bekleniyor.