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07.09.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Artık yalnız kalmayacak

Pakistan’ın başkenti İslamabat’taki bir hayvanat bahçesinde 35 yıldır yaşayan ve “dünyanın en yalnız fili” olan Kaavan’ın hayvanseverlerin mücadelesi sonucu yalnız kalmayacağı başka bir yere taşınacağı açıklandı.

Artık yalnız kalmayacak

Partnerini 8 yıl önce kaybeden Kaavan’ın Kamboçya gibi başka fillerin de bulunduğu bir yere transfer edileceği belirtildi. Hayvan hakları örgütü Four Paws’ın sözcüsü Martin Bauer, yalnızlık ve kötü beslenmenin Kaavan’da hem fiziksel hem davranışsal bozukluklar oluşturduğunu söyledi.

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