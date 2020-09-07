Artık yalnız kalmayacak

Partnerini 8 yıl önce kaybeden Kaavan’ın Kamboçya gibi başka fillerin de bulunduğu bir yere transfer edileceği belirtildi. Hayvan hakları örgütü Four Paws’ın sözcüsü Martin Bauer, yalnızlık ve kötü beslenmenin Kaavan’da hem fiziksel hem davranışsal bozukluklar oluşturduğunu söyledi.



