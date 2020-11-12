Artık yetmiyor

Associated Press (AP) raporlarına göre Behişt-i Zehra, her gün normalin iki katı cenaze gelmesi nedeniyle binlerce yeni mezarlık kazılmasına rağmen İran’ı kasıp kavuran koronavirüs salgınında ayak uydurmakta zorlanıyor. Haziran ayında yetkililer, İran’ın 1979 İslam Devrimi lideri Ruhullah Humeyni’nin de mezarının bulunduğu Behişt-i Zehra’ya 15 bin yeni mezarlık hazırladıklarını duyurmuştu. Toplamda 715 bin vakanın bulunduğu İran’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 462 artarak 39 bin 664 oldu.