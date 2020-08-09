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09.08.2020 - 13:46 |

Artıyor! Türkiye-Bulgaristan sınırında alarm

Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Hazabeyli’nin karşısındaki Lesovo kasabası bölgesinde 5 bin dekarlık alana yayılan yangın kontrol altına alınamıyor.

Artıyor! Türkiye-Bulgaristan sınırında alarm

Lesovo’nun bağlı olduğu Hasköy İl Valiliği, bölgede afet durumu ilan ederken, yangının Topolovgrad ve Svilengrad şehirlerine doğru ilerlediğini, Tunca Nehri'ni de aştığını duyurdu.

Hasköy Bölge Valisi Stefka Zdravkova basına açıklamada, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Topolovgrad’a bağlı Prisadetz köyüne yaklaştığını belirtti.

Valiliğin çağrısı üzerine arazide çalışan itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına ordunun yardımı talep edildi. Bölge halkının da itfaiyecilere destek verdiği öğrenildi.

Ulusal Metroloji ve Meteoroloji Enstitüsü bugün doğu Bulgaristan’da 14 bölgedeki şiddetli rüzgar ve aşırı hava sıcaklığı nedeniyle yangın tehlikesi alarmı ilan etti.

İnsansız hava aracının görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre ettiIrak'ın kuzeyindeki teröristlerin ormanlık alanları ateşe vererek suçu Türk ordusunun üzerine attıkları ortaya çıktı.
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