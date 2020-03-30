ASALA’nın avukatı corona virüsten öldü

Fransa’nın merhum Cumhurbaşkanı Jacques Chriac’ın döneminde iki defa bakanlık yapan Deveciyan, şimdiki Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye de çok yakın bir isim olarak biliniyordu. Fransa’da sözde Ermeni soykırımının tanınmasında önemli rol oynayan isimlerden birisi olan Deveciyan, Türkiye’de 80’li yıllarda Türk diplomatlara cinayetler düzenleyen ASALA’nın avukatı olarak da biliniyor.

Deveciyan, 15 Temmuz 1983’te Türk Hava Yolları’nın Paris Orly Havalimanı’ndaki kontuarına yolcuların bulunduğu sırada bombalı saldırı düzenleyen Ermeni terör örgütü ASALA’nın avukatlığını yapmıştı. Saldırıda ikisi Türk, 4’ü Fransız, biri Amerikalı ve biri İsveçli olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i Türk, 55 kişi yaralanmıştı.