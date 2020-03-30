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30.03.2020 - 07:00 | | Nevsal Elevli / Londra

ASALA’nın avukatı corona virüsten öldü

Fransa da bir dönem bakanlık, milletvekilliği ve belediye başkanılığı yapan Ermeni asıllı Patrick Deveciyan, dün corona virüs nedeniyle öldü.

ASALA’nın avukatı corona virüsten öldü
Nevsal Elevli / Londra

 

Fransa’nın merhum Cumhurbaşkanı Jacques Chriac’ın döneminde iki defa bakanlık yapan Deveciyan, şimdiki Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye de çok yakın bir isim olarak biliniyordu. Fransa’da sözde Ermeni soykırımının tanınmasında önemli rol oynayan isimlerden birisi olan Deveciyan, Türkiye’de 80’li yıllarda Türk diplomatlara cinayetler düzenleyen ASALA’nın avukatı olarak da biliniyor.

Deveciyan, 15 Temmuz 1983’te Türk Hava Yolları’nın Paris Orly Havalimanı’ndaki kontuarına yolcuların bulunduğu sırada bombalı saldırı düzenleyen Ermeni terör örgütü ASALA’nın avukatlığını yapmıştı. Saldırıda ikisi Türk, 4’ü Fransız, biri Amerikalı ve biri İsveçli olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i Türk, 55 kişi yaralanmıştı.

New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattıABD'de yeni tip corona virüs (covid-19) salgının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.
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