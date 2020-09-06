Aşı çalışmalarında ‘güvensizlik’ krizi

Radyo sunucusu Hugh Hewitt’in programında konuşan Pompeo, Rusya veya Çin tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarının etkinliğini değerlendirme konusunda Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) güvenmediğini söyledi. Pompeo, “Bütün dünya dikkatle ve ilgiyle bu aşıları incelemek ve aynı şekilde gerçek bilimsel kanıtlara sahip olduğumuzdan emin olmak zorunda, aynı şeyi bu aşıların satış ve dağıtımını yapan herkesten talep ediyoruz. DSÖ’ye olan güven düzeyim neredeyse sıfır, çünkü politik olarak değil, bilim temelinde hareket etmeliler” dedi.

Açıklamasında Rusya ve Çin’i de eleştiren Pompeo, iki ülkenin tıpta veya epidemiyolojide atılım değil, siyasi ve diplomatik bir atılım yapmaya çalıştığını öne sürdü.